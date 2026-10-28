İsrail muhalefetinde Arap partileriyle koalisyon konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 84,5'i sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ile Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli Mecliste hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Şu anki mevcut tabloya göre, iktidar bloku 54, muhalefet bloku ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor. Buna göre iktidardaki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 22 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin ise toplam 17 sandalye elde ettiği görülüyor. Ortak Liste'nin 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin 6 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Partisi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas Partisi'nin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin 6 milletvekili elde etmesi öngörülüyor.

İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da Eisenkot liderliğindeki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çoğunluğu kaybettiğini belirterek, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokuna İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortak bir hükümet kurma çağrısında bulundu.

Yashar Partisi lideri Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokunda yer alan partilere seslenen Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle bir araya gelip koalisyon hükümeti kurmaları çağrısı yaptı ve bu sayede Mecliste çoğunluğu elde edeceklerini kaydetti.

Golan, "Netanyahu kaybetti. 120'ye kadar saymayı biliyorum, 65, 55'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

Mevcut tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Golan, "Gerçekler bize çok net bir ders vermeli. Korkmayı bırakmazsak burada bir geleceğimiz yok. Irkçılığı da sonlandırmalıyız. Netanyahu’nun Yahudi oyları ile Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Golan, İsrail'in Arap vatandaşlarıyla ortaklık içinde bir değişim hükümeti kurma fırsatı olduğunu savundu.

Yashar Partisi lideri Eisenkot ise Tel Aviv’de destekçilerine yaptığı konuşmada, “istikrarlı bir Siyonist hükümet” kurmak istediğini söyledi.

Eisenkot, "Ben ve Yashar ekibi bütün İsraillileri temsil etmeyi amaçlıyoruz. Değişim hükümeti yolundaki ortaklarımla birlikte halkın kararının ve iradesinin hayata geçirilmesi için çalışacağım.” dedi.

Bütün İsrail vatandaşlarına hizmet edecek “istikrarlı bir Siyonist hükümet” kurmayı hedeflediğini belirten Eisenkot, hızlı hareket edilmesi ve toplumun saflarının birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurulacak hükümetin seçim kampanyası boyunca açıkladığı ilkelere bağlı kalacağını söyleyen Eisenkot, bunları "İsrail’in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanınması, kapsamlı ulusal hizmet yasasının çıkarılması için çalışılması ve Hamas’ın ortadan kaldırılmasına bağlılık" şeklinde sıraladı.

Bu hedefler, Siyonist partilerin parçası olmayan Arap milletvekillerinin talepleriyle çelişiyor. Eisenkot, Netanyahu’nun ortaklarını kendi tarafına çekmenin güç olduğu mevcut tabloda, böyle bir hükümeti nasıl kuracağına açıklık getirmedi.

Birlikte Partisi lideri ve eski Başbakan Naftali Bennett de destekçilerine yaptığı konuşmada, "Her türlü kişisel egoyu aşarak hizmet yükümlülüğünü yerine getirenlerden oluşan Siyonist bir hükümet kurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bennett, olası hükümetin ülkeyi sorumlulukla yöneteceğini ve bütün İsrail halkına hizmet edeceğini söyledi. Ancak Bennett de bu hükümetin hangi partilerle kurulacağından söz etmedi.

"Maariv" gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi yetkilileri hükümet kurulması için 3 seçeneği değerlendiriyor.

Bunlar, Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle dar tabanlı bir hükümet kurulması, Ultra-Ortodoks bir parti veya Dini Siyonizm’in bazı unsurlarıyla koalisyona gidilmesi ve Netanyahu’nun yer almadığı Likud ile geniş tabanlı hükümet oluşturulması olarak sıralanıyor.

Gazete, Yashar Partisi’nde Netanyahu’nun geçici hükümet döneminde askeri bir hamle başlatarak hükümet kurma görüşmelerini zorlaştırabileceği endişesinin bulunduğunu da aktardı.

Arap partileri daha önce Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmasını veya geçiş hükümetinin başında kalmasını engellemek amacıyla Yahudi muhalefetinin kuracağı hükümete Meclis içinden destek vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Öneriye göre Arap partileri, hükümete doğrudan katılmadan dar tabanlı bir hükümetin ayakta kalmasını sağlayacak. Buna karşılık Arap vatandaşlara yönelik konut yıkımlarının, ayrımcılığın ve kışkırtmanın durdurulması, suçla mücadele edilmesi ve Filistinlilerle siyasi çözüm perspektifi oluşturulması talep ediliyor.

Eisenkot, kendisine başbakanlık yolunu açabilecek bu öneriye henüz yanıt vermedi.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır