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İsrail, Musk'ın şirketi aracılığıyla iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, milyarder iş insanı Elon Musk'ın ‘SpaceX’ şirketi aracılığıyla ‘Dror 1’ iletişim uydusunu uzaya fırlattı.

İsrail, Musk'ın şirketi aracılığıyla iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu ‘SpaceX’ şirketi aracılığıyla ‘Dror 1’ iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya gönderdi. İsrail medyasında, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen ‘Dror 1’ iletişim uydusunun 15 yıl boyunca görev yapacağı bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE FIRLATILDI

‘Dror 1’ iletişim uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden ‘SpaceX Falcon 9’ roketiyle sabah saatlerinde fırlatıldığı belirtildi. İletişim uydusunun İsrail'in haberleşme alanında özel şirketlerin altyapısına olan bağımlılığını ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk İsrail
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