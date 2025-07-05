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İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

İsrail basınına konuşan üst düzey yetkili, hükümetin, ABD’nin önerdiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin dolaylı müzakereler için heyet göndereceğini söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail heyetinin bu gece ya da yarın Doha’ya gitmek üzere yola çıkabileceği aktarıldı.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAYACAK

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail’de bu akşam ABD’nin taraflara sunduğu ateşkes anlaşması teklifini görüşmek üzere güvenlik kabinesinin toplanacağı bildirildi.

İsrail müzakere heyeti, Gazze de ateşkes teklifini görüşmek üzere Doha ya gidiyor 1

Toplantıda, Hamas'ın dün ateşkes anlaşması teklifine ilişkin arabuluculara ilettiği "olumlu yanıtın" da ele alınacağı kaydedildi.

HAMAS "OLUMLU YANITINI" ARABULUCULARA İLETTİ

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Hamas
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