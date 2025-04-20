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İsrail önce reddetmişti, şimdi o ismi görevden aldı! Sağlık görevlilerinin infaz görüntüleri dünya ile paylaşılmıştı

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Gazze'de yardıma giden sağlık ve sivil savunma personeline yönelik saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Cesetlerin gömüldüğü ortaya çıkarken İsrail iddiaları yalanlamıştı. 15 kişinin katledildiği olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması sonrasında saldırıyla ilgili bir komutan görevden alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 23 Mart'ta saldırıda yaralananlara yardıma giden sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına düzenlediği saldırıya ilişkin raporu yayınladı.

"SOMUT DÜŞMAN TEHDİDİ" AÇIKLAMASI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının "mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi" nedeniyle kaynaklandığı ifade edilerek, askerlerin olay sırasında "rastgele ateş" açmadığı, açılan ateşin "somut bir düşman tehdidi" algılaması sonucu olduğu belirtildi.

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Saldırının kasıtlı olarak gizlenmediği iddia edilen açıklamada, daha fazla zararı önlemek ve sivillerin tahliyesi için araçların yoldan çıkarılması için cesetlerin gömüldüğü öne sürüldü. Saldırının sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı aktarılan açıklamada, saha komutanı olan yardımcı komutanın ise "eksik ve yanlış rapor" sunduğu ilk soruşturma raporu nedeniyle için görevden alınacağı ifade edildi.

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BOŞ ARAZİYE GÖMÜLMÜŞLERDİ

İsrail ordusu, 23 Mart’ta Refah’ın Tel el-Sultan bölgesine düzenlenen bir saldırıda yaralanan sivillere yardıma giden ambulans ve itfaiyelerden oluşan konvoya saldırı düzenlemiş ve saldırıda ölen 15 kişiyi boş araziye gömmüştü. Cesetler, bir hafta sonra BM ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından bulunmuştu.

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İsrail ordusu, araçların rastgele hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiyeden oluşan araç konvoyunun farları ve ışıkları çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etmişti. Ancak saldırıya ilişkin ortaya çıkan bir görüntüde konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdıkları ve ışıklarının yandığı görülmüştü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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