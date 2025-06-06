HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu 226 gazeteciyi öldürdü! 7 Ekim'den beri yapılan saldırıların rakamları dehşetin boyutunu gösterdi

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, saldırılar sonucu 226 gazeteciyi öldürdüğü ortaya çıktı.

İsrail ordusu 226 gazeteciyi öldürdü! 7 Ekim'den beri yapılan saldırıların rakamları dehşetin boyutunu gösterdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Saldırılarda 50 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre İsrail ordusunun bu saldırılarında, 226 gazeteci de hayatını kaybetti.

ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 226'YA ULAŞTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.
pres

FİLİSTİNLİ BİR GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA KAMUOYUNA ÇAĞRI

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.
rfjb
Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.

BİR GAZETECİ DE AĞIR YARALANDI

Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.

Bir hastane kaynağı dün yaptığı açıklamada, Kalca’ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hâlâ çok kritik olduğu bilgisini vermişti.

(AA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de korku dolu anlar! Anne ve 2 çocuğu kuyuya düştüİzmir'de korku dolu anlar! Anne ve 2 çocuğu kuyuya düştü
Çöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralıÇöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

Kurban Bayramı'na giremeden can verdiler! 1000'den fazla yaralı var

Kurban Bayramı'na giremeden can verdiler! 1000'den fazla yaralı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.