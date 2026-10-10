İsrail ordusu, AA foto muhabiri İssam Rimavi'yi plastik mermiyle yaraladı

Ramallah yakınlarındaki Deyr Meşal köyündeki çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle arazilerindeki zeytinleri hasat edemedikleri için aktivistlere yardım çağrısı yaptı.

İSRAİL ORDUSU, AA FOTO MUHABİRİNİ PLASTİK MERMİYLE YARALADI

Bu çağrının ardından çok sayıda aktivistle birlikte Deyr Meşal’deki çiftçiler, zeytinlerini hasat etmek üzere arazilerine gitti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgeye gelerek zeytinlerini hasat etmeye çalışan Filistinlilere ve aktivistlere saldırdı.

Olayların ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere destek çıkarak göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırdı.

Zeytin hasadını takip etmek için bölgede bulunan AA foto muhabiri Rimavi, İsrail askerlerince plastik mermiyle sağ baldırından yaralandı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Tedavi için bölgedeki bir hastaneye nakledilen Rimavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle Filistinliler arasında bir arbede yaşandığını, ardından bölgeye gelen İsrail ordusunun Filistinlilere saldırdığını söyledi.

Üzerlerinde gazeteci olduklarını belirten basın yelekleri ve kaskları olmasına rağmen İsrail askerlerinin kendilerine doğru ateş açtığını belirten Rimavi, plastik mermiyle sağ baldırından vurulduğunu, ardından gittiği hastanenin acil servisinde tedavi için beklediğini aktardı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır