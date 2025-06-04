İsrail ordusu, "doğu yönünden gönderilen bir iHA'nın" düşürüldüğünü duyurdu

Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği, İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

İHA'NIN YEMEN'DEN GÖNDERİLDİĞİ DUYURULDU

İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarıldı.



İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN İHA SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır