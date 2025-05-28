İsrail ordusu Gazze'de Kızılhaç'a ait sahra hastanesine ateş açtı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan sahra hastanesine ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu sahra hastanesinde yaralananların olduğu, büyük korku ve panik yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in hastaneler ile tedavi gören hastalara yönelik suçlarını ve hedef alma eylemlerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

MAYIS'TA AVRUPA HASTANESİNE SALDIRMIŞLARDI

Hastanelerdeki tesislerin, personelin ve hastaların korunması için "harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 25 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu. Gazze'deki Filistinli yetkililer de sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır