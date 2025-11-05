HABER

İsrail ordusu, Gazze'de "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü

israil ordusu, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hattı aştıkları" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 241 kişi yaşamını yitirdi, 609 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bugün iki farklı yerde Sarı Hattı geçen şahıslar görüldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde görülen 2 şahıs güçlerimize yaklaşıncaya kadar ilerdi." iddiaları yer aldı.

"İKİ KİŞİNİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILARAK ÖLDÜRÜLDÜLER"

Filistinli 2 kişinin İsrail askerleri için tehdit oldukları öne sürülen açıklamada, "Söz konusu iki kişinin üzerine ateş açılarak öldürüldüler." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar gerçekleştiriyor.

ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE ŞERİDİ'NDE 241 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 241 kişi yaşamını yitirdi, 609 kişi yaralandı.

(AA)

05 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
