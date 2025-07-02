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İsrail ordusu, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin bazı bölgelerindeki Filistinliler için yeni bir sürgün emri yayınladı.

İsrail ordusu, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Haritaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan 3 mahalledeki 602, 699, 715, 716 ve 717 numaralı blokların boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin güneydeki Mevasi bölgesine gitmelerini ve geri dönmemelerini istedi.

İsrail ordusu, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı 1

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı 2

NETANYAHU, GAZZE ŞERİDİ'NİN TAMAMINI İŞGAL EDECEKLERİNİ DUYURDU

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

(AA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Filistin İsrail Gazze
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