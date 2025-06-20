İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurduğunu açıkladı

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Hizbullah’a ait roket ve füze fırlatma sistemleri ile silahların depolandığı askeri noktaların vurulduğu belirtildi.

Hizbullah’ın söz konusu noktalarda faaliyetlerini yeniden canlandırmaya çalıştığı iddia edilirken, buradaki "askeri faaliyetlerin" İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlali olduğu savunuldu.

İsrail ordusuna ait İHA'nın, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

HEDEFTE HİZBULLAH KOMUTANI VARDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyni'nin hedef alındığı öne sürülmüştü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

ATEŞKESTEN SONRA İSRAİL YAKLAŞIK 3 BİN İHLALDE BULUNDU

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

(AA)

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