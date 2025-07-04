İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son saldırılarında 46 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde "Deyri" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda "Çelebi" ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeybatısındaki yardım merkezleri yakınında bekleyenlere ateş açması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillerin toplandığı alanların hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır