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İsrail sabaha karşı saldırmıştı! İran'dan 'intikam' mesajı... Kırmızı bayrak göndere çekildi

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Melih Kadir Yılmaz

İsrail sabaha karşı İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. İran'ın başkenti Tahran peş peşe vurulurken, saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile birlikte nükleer bilim insanları öldürüldü. İran saldırıya karşılık vermek için 100'den fazla kamikaze insansız hava aracını art arda havalandırdı. İran dini lideri Hameney intikam açıklaması yaparken, 'intikam' ve 'yas' anlamına gelen kırmızı bayrak Cemkeran Camii'ne çekildi.

İsrail sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerini hedef aldı.

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ÖNEMLİ İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

İran basınında yer alan bilgilere göre, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Tahran’daki bazı sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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HAMANEY'DEN İNTİKAM AÇIKLAMASI: "SİYONİST REJİM KENDİSİ İÇİN ACI VE KARANLIK BİR SON HAZIRLADI"

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı" ifadelerini kullandı.

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'İNTİKAM BAYRAĞI' GÖNDERE ÇEKİLDİ

Öte yandan İran da İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için harekete geçti. Devrim Muhafızları, 100'den fazla kamikaze insansız hava aracının peş peşe havalandırdı. Ayrıca İran’ın Kum kentinde bulunan ve Şii inancı açısından büyük öneme sahip Cemkeran Camii’ne kırmızı bayrak çekildi. Bu bayrak, Şii geleneğinde yalnızca yas, intikam ve adalet çağrısı yapılan dönemlerde kullanılıyor.

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Kırmızı bayrak daha önce Hamas'ın eski siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kişisel korumasıyla birlikte bir İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından camide göndere çekilmişti. Bayrak aynı zamanda, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra ve Kirman’daki bombalı saldırının ardından da camide göndere çekilmişti.

CEMKERAN CAMİİ’NİN ÖNEMİ

10’uncu yüzyılda Hasan bin Meslah tarafından inşa edilen Cemkeran Camii, Şiiler için kutsal sayılan mabedlerden biri. İnanca göre cami, 9’uncu yüzyılda yaşayan ve "kayıp imam" olarak bilinen 12. İmam Mehdi’nin emriyle inşa edildi.

Şiiler, İmam Mehdi’nin bir gün geri dönerek dünyayı adaletle yöneteceğine inanıyor. Bu nedenle Cemkeran, Mehdi’nin dönüşüyle özdeşleşmiş sembolik bir merkez olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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