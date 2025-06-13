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İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail'in gece saatlerinde İran'a başlatmış olduğu saldırılar gitgide şiddetleniyor. Son olarak İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırıları sonucu 78 kişi hayatını kaybederken 329 kişi ise yaralandı. İran'dan İsrail'e misilleme saldırıları düzenleniyor. İsrail'in saldırıları İran'da halk tarafından protesto ediliyor. Protestolar İran haricinde Pakistan'da da devam ediyor. Ayrıca bombalanan şehirlerden kaçışlar başladı. Halk nakit para çekmek için bankalara koşuyor...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...
Doğukan Akbayır

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarının bilançosu netleşiyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusunun başkent Tahran’a düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi ise yaralandı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü de Tebriz’e yönelik saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

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NÜKLEER VE ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı.

İsrail yaptığı açıklamada nükleer ve askeri hedefleri vurduklarını aktardı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

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TEMEL SEKTÖRLER HARİÇ FAALİYETLER YASAKLANDI

Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

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İSRAİL TEMSİLCİLİKLERİ KAPATILDI

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

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İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: "İSRAİL PİŞMAN OLACAK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, açıklada bulundu. Pezeşkiyan saldırılarla ilgili "İsrail'in pişman olacağını" ifade etti.

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İRAN VE PAKİSTAN'DA İSRAİL PROTESTOLARI

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İran ve Pakistan'da şiddetle protesto edildi.

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Sokaklara dökülen İran ve Pakistanlılar İsrail aleyhinde sloganlar attı.

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HALK ŞEHRİ TERK EDİYOR

İsrail saldırı sonrası panikleyen halkın nakit çektiği ve bankalara koştuğu bildiriliyor.

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Akaryakıt istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİSTLERDEN TEPKİ

Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran’ın birçok kentinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye’ye gelen İranlı vatandaşlar, sınır kapısında duygularını dile getirdi.

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İsrail’in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hâkim olduğunu belirtti.

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Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Pakistan Protesto
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