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İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze daha da küçülecek ve izole olacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarla yüz binlerce Filistinliyi bölgeden sürdüklerini açıkladı. Katz, 'Gazze daha da küçülecek ve izole olacak' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze daha da küçülecek ve izole olacak

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi’nde yürüttükleri işgali şiddetli saldırılarla genişletme tehdidinde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiğini ve Gazzelilerin zorla göç ettirildiği yerleşimlerin yürüttükleri işgal ile "güvenlik bölgelerine" dahil edildiğini duyurdu.

"GAZZE DAHA DA KÜÇÜLECEK VE İZOLE OLACAK"

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının şiddetinin ve sıklığının arttığını vurgulayan Katz, böylelikle, "Gazze daha da küçülecek ve izole olacak." ifadesini kullandı.

Katz, Gazze'nin güneyinde yürüttükleri işgale atıf yaparak, Han Yunus ile Refah kentlerini kesen 12 kilometrelik "Morag Koridoru" ile "Philadelphi Koridoru" arasındaki bölgenin İsrail'in "güvenlik bölgesinin" bir parçası haline geldiğini iddia etti.

Saldırılar altındaki Gazze'nin kuzeyinde de benzer şekilde saldırıların arttığını ve işgalin genişlediğini vurgulayan Katz, İsrail ordusunun yürüttüğü kapsamlı işgal harekatının esirleri serbest bırakması için Hamas üzerinde baskı oluşturma amacı taşıdığını öne sürdü.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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