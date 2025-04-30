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İsrail, Suriye'ye 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle başkent Şam yakınlarına 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'ye 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre İsrail, Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları yaptı.

Suriye Uçak Gözlemevinden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi. Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığı da "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail saldırı
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