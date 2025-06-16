HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail yangın yeri! İsrail Savunma Bakanı Katz: "Tahran bedelini ödeyecek hem de çok yakında"

İsrail ile İran arasındaki savaşta 4. güne girildi. Her geçen gün savaş daha da şiddetlenirken dün gece İsrail, İran'ın batısına yeni bir saldırı dalgası düzenlemiş ve üst düzey 3 kişiyi öldürmüştü. İran ise Hayfa ve Tel Aviv'e füze saldırısı başlatmıştı. Hayfa'da adeta yangın yerine dönerken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan İran'a gözdağı geldi. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" dedi.

İsrail yangın yeri! İsrail Savunma Bakanı Katz: "Tahran bedelini ödeyecek hem de çok yakında"
Doğukan Akbayır

Orta Doğu'da ateş sarmalı her geçen gün daha da genişliyor. 4 gün önce İsrail ile İran arasındaki savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor. Dün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Muhammed Kazımi ve iki general öldürülmüştü. İsrail ayrıca İran'a ait füze rampasını vurarak Tahran'ın hareket kabiliyetini azaltmaya çalışmıştı. İran ise İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerine yeni saldırılar düzenlemiş, geceyi İran füzeleri aydınlatmıştı.

israil

İSRAİL: "TAHRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK HEM DE ÇOK YAKINDA"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları tehdit etti.

karz

Katz, İsrail'in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek İran'ı, İsrail'i saldırılarını sürdürmekten caydırmak için İsrail'deki sivilleri hedef almakla suçladı. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.

israill

İRAN'DAN NÜKLEER GÖZDAĞI! "SAHİP OLMA HAKKIMIZ VAR”

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

israilll

Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

Screenshot_2

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı son açıklamada "Biz egemenlik peşinde değiliz, İsrail ise Müslümanları tek tek vurarak onlara kendi emirlerini dayatmaya çalışıyor." dedi. Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'in kendilerine saldırmasına izin vererek zorbalık yaptığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!
İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladıİstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Acil vasi atanması gerekiyor"

Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Acil vasi atanması gerekiyor"

Son 5 yılda 25 kat arttı!

Son 5 yılda 25 kat arttı!

İsrail- İran savaşında 4. gün… Hayfa’da sokaklar yanıyor!

İsrail- İran savaşında 4. gün… Hayfa’da sokaklar yanıyor!

İran'ın üst düzey 3 yöneticisi daha öldürüldü

İran'ın üst düzey 3 yöneticisi daha öldürüldü

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.