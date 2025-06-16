İsrail yangın yeri! İsrail Savunma Bakanı Katz: "Tahran bedelini ödeyecek hem de çok yakında"

Orta Doğu'da ateş sarmalı her geçen gün daha da genişliyor. 4 gün önce İsrail ile İran arasındaki savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor. Dün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Muhammed Kazımi ve iki general öldürülmüştü. İsrail ayrıca İran'a ait füze rampasını vurarak Tahran'ın hareket kabiliyetini azaltmaya çalışmıştı. İran ise İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerine yeni saldırılar düzenlemiş, geceyi İran füzeleri aydınlatmıştı.

İSRAİL: "TAHRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK HEM DE ÇOK YAKINDA"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları tehdit etti.

Katz, İsrail'in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek İran'ı, İsrail'i saldırılarını sürdürmekten caydırmak için İsrail'deki sivilleri hedef almakla suçladı. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN NÜKLEER GÖZDAĞI! "SAHİP OLMA HAKKIMIZ VAR”

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı son açıklamada "Biz egemenlik peşinde değiliz, İsrail ise Müslümanları tek tek vurarak onlara kendi emirlerini dayatmaya çalışıyor." dedi. Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'in kendilerine saldırmasına izin vererek zorbalık yaptığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini de söyledi.