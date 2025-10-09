İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Gazze ateşkes sonrası yine bombalandı... Hamas, İsrail'in çekileceği tarihi duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar binlerce insanı hayattan kopardı. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail yönetimi herkes tarafından eleştirilirken, bugün yapılan ateşkes anlaşması dünyada sevinçle karşılandı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ilk aşaması üzerinde uzlaşıldı” diyerek duyurduğu Gazze ateşkes anlaşması Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdi.

ATEŞKESİN ARDINDAN BOMBALAMA DEVAM ETTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması dünyada büyük yankı uyandırırken, eli kanlı İsrail'i bu ateşkes bile durdurmadı. Ateşkesin anlaşmasının üzerinden çok geçmeden İsrail yine Gazze'yi vurdu.

İSRAİL ORDUSU BASKIN DÜZENLEDİ

Ayrıca, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin baskınları Nablus kenti, Tamun beldesi, Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampı, Cenin'in güneyindeki Kabata beldesi ve Beytullahim kentinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde kuzeydeki Tubas kentinden çekildikten kısa bir süre sonra Tamun beldesi ile Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri, el koyduğu bir evde sorguladı. Tamun beldesindeki bazı yollar da buldozerlerle tahrip edildi, bazılarında kurulan toprak bariyerlerle geçişler engellendi.

Nablus'ta ise bazı mahallelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, evlere girdi ve en az 3 Filistinliyi alıkoydu. İsrail askerleri, Beytullahim kentinden de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İSRAİL: "HÜKÜMET OYLAMASININ ARDINDAN KABUL EDİLECEK"

Öte yandan İsrail tarafından bir açıklama da geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümetin oylamasının ardından ateşkesi resmen kabul edecekleri belirtildi.

HAMAS DUYURDU! İSRAİL ASKERLERİ YARIN ÇEKİLECEK

Ayrıca, Hamas tarafından da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin yarın çekileceği belirtildi.