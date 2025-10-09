'Güçlü, kalıcı ve ebedi barış' artık resmen devrede! Gazze anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze anlaşmasının ilk aşamasının onaylandığını tüm dünyaya duyurdu. 'Güçlü, kalıcı ve ebedi barışa giden ilk adım' olarak lanse edilen Gazze anlaşması bugün Türkiye saatiyle 12.00'de Mısır'da imzalandı. Mısır basınından gelen bilgilere göre anlaşmada Türkiye de garantör ülke olarak bulunuyor. Atılan imzalarla birlikte küresel siyasette yeni bir pencerenin açılması bekleniyor. Anlaşmanın sınırları ve önemini sizler için derledik. İşte detaylar!

TARİHİ ANLAŞMAYI TRUMP DUYURDU

Dünyanın gözü kulağı Mısır'da devam eden Gazze müzakeresi görüşmelerindeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Gazze planı kapsamında gerçekleşen müzakerelerde bugün önemli bir adım atıldı.

SAAT 12.00'DE MISIRDA İMZALANDI

Mısır basını, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının imzalanarak devreye girdiğini duyurdu.

Anlaşmada Türkiye'nin garantör olduğu öğrenildi.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRDI

Hem Gazze'de hem İsrail'de sevinçle kutlanan ateşkesin onaylanmasının ardından İsrail cephesi her zaman olduğu gibi yine provokatif eylemlere soyundu.

Tel Aviv yönetimi bu sabah saatlerinde Gazze'ye yeniden saldırmaya başladı.

İSRAİL ASKERLERİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hükümet oylamasının geçmesinin ardından İsrail'in, Hamas ile mutabık kalınan bir hatta, 24 saat içinde güçlerini çekmesi gerekecek.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, yeniden konuşlandırma sonrasında İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol altında tutmasının beklendiğini yazdı. Kabine onayının ardından 72 saatlik geri sayım başlayacak.

NETANYAHU 17.00'DE GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAYACAK

Netanyahu, anlaşmayı onaylamak üzere bugün Türkiye saatiyle 17.00'de güvenlik kabinesinin toplayacak, bir saat sonra da hükümet toplantısı yapacak.

Öte yanda İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehineler geri döndükten sonra "Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini" savundu.