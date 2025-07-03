İsrail'in Gazze'ye saldırısında yaralanan Filistinli mili futbolcu hayatını kaybetti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Li'nin İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yer alan ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaralandığı kaydedildi.

MİLLİ FUTBOLCU İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kulübün kahramanı ve yıldızı olarak nitelendirilen Filistinli kaptanın aldığı ağır yara sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Megazi Hizmetler Kulübünde futbol hayatına devam eden Li, daha önce milli takımın formasını da giymişti.

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'de birçok kulüpte oynayan Filistinli futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın da önceki gün İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA 785 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ

Federasyon, 29 Haziran'daki raporunda İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çeşitli spor dallarında oyuncu veya idareci 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

(AA)

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