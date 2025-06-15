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İsrailli Bakan Cohen'den gerilimi artıracak açıklama! 'Bire 100' tehdidinin ardından İsrail tüm bakanlarına 'susun' talimatını verdi

İsrail-İran çatışmasında 3. gününde şiddet artarak devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." tehdidini savurdu. Bu tehdidin ardından İsrail, tüm bakanlarına İran konusunda açıklama yapmama talimatı gönderdi.

İsrailli Bakan Cohen'den gerilimi artıracak açıklama! 'Bire 100' tehdidinin ardından İsrail tüm bakanlarına 'susun' talimatını verdi

İsrail yeni bir krizin fitilini ateşledi. 13 Haziran'da İran'a saldıran İsrail tüm dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. Dün ise İran sert bir misillemeyle Demir Kubbe'yi deldi ve çok sayıda füze ateşledi. Bölge bugün İsrailli yetkililerin ziyaretine tanık oldu. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise bölgede, "İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." dedi.

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VURULAN BÖLGELERİ İNCELEDİ

Yerel basındaki haberlere göre, Cohen, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgede incelemelerde bulundu.

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İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cohen, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle "tarihi günlerden geçtiklerini ve böylesi zamanlarda zor manzaralarla karşılaşıldığını" söyledi.

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"AMAÇLARI NÜKLEER SİLAH"

Cohen, İran'ın "nükleer silahların yanı sıra yüzlerce balistik füzeye sahip olmayı amaçladığı" iddiasında bulundu.

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İran'ın saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Cohen, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı.

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Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

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İSRAİL'İN SALDIRISIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

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İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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