Issız adada yeşil bir cennet oluşturmuştu: "Robinson Crusoe" Ziya dede hasta oldu…

Emekli olduktan sonra, yaşamını sürdürebileceği huzurlu bir yer arayışına giren Ziya Abay, Tunceli’nin Pertek ilçesindeki bu 80 dönümlük adada, doğayla iç içe yaşadı. Eşi Emine Abay’ı bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından yalnız kalınca, kendi başına bu ıssız adaya yerleşti.

ZİYA ABAY'IN HİKAYESİ

Eskişehir'de uzun yıllar antikacılık yaparak yaşamını sürdüren 4 çocuk babası Ziya Abay (86), 1995 yılında eşi Emine Abay'ı trafik kazasında kaybetti. Eşinin acısını bir türlü üzerinden atamayan Abay, bir süre daha Eskişehir’de yaşamaya devam etti. Ancak, zamanla yalnızlık ve kaybın getirdiği hüzünle, emekli olduktan sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü.

Çocuklarının farklı şehirlerdeki hayatlarına odaklanmasıyla yalnız kalan Abay, 20 yıl önce Elazığ ve Tunceli’yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü'nün ortasında yer alan, tam 80 dönüm genişliğindeki ıssız bir adada yaşamaya karar verdi.

ISSIZ ADADA YEŞİL BİR CENNET KURULMASI

Ziya Abay, adaya tekneyle gidip, küçük bir kulübede yaşamaya başladı. 20 yıl boyunca dört binin üzerinde ağaç diken, çeşitli meyve ve sebzeler yetiştiren Abay, adayı adeta bir cennete dönüştürdü. Onu tanıyanlar, “gerçek bir Robinson Crusoe” olarak tanımladı. Ziya Abay’ın adada yaptığı bu dönüşüm, bölgedeki insanlara ilham kaynağı oldu.

ZİYA ABAY’IN HASTALIĞI VE ADANIN SAHİPLENİLMESİ

Ancak, Ziya Abay’ın sağlığı kötüleşti ve son bir yıldır tedavi görmeye başladı. Çocukları tarafından bakılan Abay, hastalık nedeniyle adasından uzak kaldı. Adanın yalnız kalmaması adına, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural devreye girdi ve adanın bakımını üstlendi. Belediye olarak adaya gereken tüm hizmeti vereceklerini belirten Başkan Vural, adanın sahipsiz kalmayacağını ve Ziya Abay’ın yıllarca verdiği emeğin boşa gitmeyeceğini vurguladı.

PERTEK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİ

Başkan Recai Vural, Ziya Abay’ın adaya büyük bir emek verdiğini belirterek, "Adada 4 bine yakın ağaç ve her türlü meyve var. Kaliteli ve çok büyük emek verilen bir ada. Ziya ağabeyden dolayı Robinson Adası diyorlar. Çok emek çekti. Şuan kendisi hasta olduğu için ada yetim kaldı diye düşünüyorlar. Ben belirteyim ki ada yetim kalmadı" dedi. Vural, bu özel ada için sulama, budama ve bakım işlemlerinin Pertek Belediyesi tarafından yapılacağını ve bu adanın kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

"DOĞAYA BİZ DE BAĞLIYIZ"

Pertek Belediye Başkanı, adanın sadece Ziya Abay için değil, bölge halkı için de önemli bir değer taşıdığını söyledi. Belediye olarak doğal güzelliklerin korunmasına olan bağlılıklarını her fırsatta dile getiren Başkan Vural, doğa sevgisinin Pertek Belediyesi'nin vizyonu haline geldiğini vurguladı. Üç ay önce ilçede 11 bin dut fidanı diktiklerini söyledi.

Abay, "Ziya ağabey bundan sonraki ömrünü rahat ve sağlıklı geçirsin. Orası bizim için bir emanettir. Doğaya olan bağlılığımız ve sevgimiz aşikârdır." dedi.

(İHA)