İstanbul 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunar. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

2 Ekim Perşembe günü hafif bir değişiklik öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Ancak yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek akıllıca olur. Ayrıca su geçirmez bir mont almak da iyi bir tercih olacaktır.

4 Ekim Cumartesi günü bir veya iki kısa sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 19°C civarında olacak. Bu nedenle yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olur. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Kat kat giyinmek de konforunuzu artıracaktır. Gerekirse katları çıkarıp yeniden giymek fayda sağlar.