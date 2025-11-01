HABER

İstanbul 01 Kasım Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişirken, rüzgar hızı 7 km/saat olarak bekleniyor. Hafta boyunca hava sıcaklığı değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları öneriliyor. Günlük hava koşullarını takip etmek, etkinliklerinizi planlarken esneklik sağlayacaktır. İşte detaylar...

İstanbul'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı saati ise 17:59 olarak öngörülüyor.

Haftanın sonraki günlerinde hava sıcaklığı değişkenlik gösterecek. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 13°C ile 22°C arasında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü ise 14°C ile 20°C arasında seyredecek. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 14°C ile 18°C olacak. 5 Kasım Çarşamba da sıcaklık 13°C ile 18°C arasında değişecek. 6 ve 7 Kasım günlerinde ise 13°C ile 19°C aralığında hava sıcaklıkları bekleniyor.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri düzenliyorsanız, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanızda yarar var. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Böylece hem serin hem de sıcak havalarda rahat edebilirsiniz. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini düşünmelisiniz. Özellikle açık alanlarda dikkatli olmanız gerekiyor.

Hava koşullarının günlük değişebileceğini unutmamanız önemlidir. Tahminlerin zamanla güncelleneceğini bilmelisiniz. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.

