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İstanbul 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak.

İstanbul 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 27°C, gündüz 30°C, akşam 27°C, gece ise 25°C civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Hafif yağmurlu geçişler yaşanabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

3 Ağustos Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 25°C arasında değişecek. 4 Ağustos Pazartesi günü de hava açık kalacak. Bu gün sıcaklıklar 32°C ile 25°C arasında olacak. 5 Ağustos Salı günü ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 31°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı ve nem oranının artacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri gerekiyor. Rüzgarın orta şiddette esmesi nedeniyle, açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 25°C civarında olacağını göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu sıcaklık, serinlemek için denize girmeleri açısından uygun olacak. Ancak, denize girmeden önce deniz koşullarını kontrol etmek ve güvenlik önlemlerini almak önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeniz mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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