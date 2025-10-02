İstanbul 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklık 23°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla esecektir. Bu durum, deniz kenarlarında ve açık alanlarda rüzgarın daha belirgin hissedilmesine neden olabilir. Özellikle deniz kenarında vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Nem oranı %80 civarında olacaktır. Bu, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Terleme ile vücut ısısının dengelenmesi zorlaşabilir. Bu durum rahatsızlık yaratabilir.

3 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 17°C ile 20°C arasında değişecektir. Hafif çiseleyen yağmurların görülmesi beklenmektedir. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklığın 15°C ile 20°C arasında olması öngörülmektedir. Bu günde kısa süreli sağanaklar yaşanması beklenmektedir. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 15°C ile 21°C arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacaktır.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle deniz kenarında ve yüksek bölgelerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranında bol su tüketimi önemlidir. Hafif kıyafetler seçmek de rahatsızlık hissetmemek açısından faydalıdır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekmektedir. Kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.