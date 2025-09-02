İstanbul 02 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine yaklaşıldığı hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Nem oranı %57 olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 5 Eylül Cuma günü ise hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmesi nedeniyle güneşten korunma önlemleri almak önemlidir.

Güneşten korunmak için şapka takmak, güneş koruyucu krem kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Bu dönemde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.