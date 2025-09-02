HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 02 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak.

İstanbul 02 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine yaklaşıldığı hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Nem oranı %57 olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 5 Eylül Cuma günü ise hava sıcaklığının 27°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmesi nedeniyle güneşten korunma önlemleri almak önemlidir.

Güneşten korunmak için şapka takmak, güneş koruyucu krem kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Bu dönemde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maskeleri geçirip, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılarMaskeleri geçirip, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar
Polis memuru kazada hayatını kaybettiPolis memuru kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.