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İstanbul 03 Haziran Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 27°C, gece ise 18°C civarında olacak.

İstanbul 03 Haziran Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 18°C, öğle saatlerinde 27°C ve akşam saatlerinde 18°C civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak.

4 Haziran Çarşamba'dan 7 Haziran Cumartesi'ye kadar hava sıcaklıkları 20°C ile 29°C arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de önemlidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak ve hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih etmek gereklidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerini sınırlamak daha sağlıklı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önem taşır.

Bu dönemde yağış beklenmediği için yağmurluk veya şemsiye taşıma gereği yoktur. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hafif bir ceket bulundurmakta fayda var.

Genel olarak, İstanbul'da bu hafta sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yazın tadını çıkarırken, sağlık ve konforu ön planda tutmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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