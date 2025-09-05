HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 05 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve rüzgarlı olacak.

İstanbul 05 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeyden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı ise %57 olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 26°C civarına düşecek. Ayrıca, hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması öngörülüyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, hafta sonu planlarınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir faktördür.

Sıcak ve rüzgarlı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunar. Ancak, aşırı sıcakların olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgarlı havada güneş ışınları daha yoğun hissedilebilir. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar taşımak faydalıdır.

Hafta sonu beklenen hafif yağışlar ve kısmen güneşli hava, açık hava etkinlikleri için serin ve rahat bir ortam sağlayabilir. Bu günlerde hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, etkinliklerinizi daha keyifli hale getirir.

İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü sıcak ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Hafta sonu ise daha serin ve hafif yağışlı koşullar öngörülüyor. Hava koşullarına uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinizi sağlıklı ve keyifli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.