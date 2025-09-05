İstanbul 05 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeyden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı ise %57 olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 26°C civarına düşecek. Ayrıca, hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması öngörülüyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, hafta sonu planlarınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir faktördür.

Sıcak ve rüzgarlı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunar. Ancak, aşırı sıcakların olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgarlı havada güneş ışınları daha yoğun hissedilebilir. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar taşımak faydalıdır.

Hafta sonu beklenen hafif yağışlar ve kısmen güneşli hava, açık hava etkinlikleri için serin ve rahat bir ortam sağlayabilir. Bu günlerde hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, etkinliklerinizi daha keyifli hale getirir.

