İstanbul 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Gün boyunca rüzgarlı ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 16 km ile 21 km arasında hıza ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü hafif yağmur ve aralıklı güneşli hava olacak. Sıcaklık 31°C civarında tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bu gün sıcaklık 30°C'ye gerileyecek. 9 Ağustos Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 31°C civarında kalacak.

Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önemli. Güvenli bölgelerde bulunmak da faydalı olacaktır.