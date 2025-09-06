HABER

İstanbul 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 25°C civarında, gece ise 19°C civarında olacak. Gündüz ortalama sıcaklık yine 25°C civarında seyredecek.

Pazar günü, 7 Eylül 2025, hava hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 26°C ile 22°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 21°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde, vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

