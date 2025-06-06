İstanbul 06 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde hava koşullarının da güneşli ve sıcak olması öngörülüyor. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde ise hava durumunda bazı değişiklikler bekleniyor. Bu günlerde kısmi bulutluluk ve hafif yağış ihtimali artıyor. Planlarınızı yaparken bu olasılığı göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

Sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıkları arttıkça, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmak iyi bir tercih olabilir. Özellikle 9 ve 10 Haziran tarihlerindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, 9 ve 10 Haziran tarihlerinde hava koşullarında hafif değişiklikler olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önerilir.