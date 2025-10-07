İstanbul 07 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 14°C. En yüksek sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar hızı 7 km/s civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları sakinleşecek. 8 Ekim Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar yine 13°C ile 17°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine dikkat etmek önemli. 7 Ekim'deki sağanak yağmurlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır. Şemsiyeleri de yanınıza almayı unutmayın. Nem oranı yüksek günlerde hafif giysiler tercih edilmeli. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış olanlar ideal olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Günlük hava raporlarını takip etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenleyin.