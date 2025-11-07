İstanbul 07 Kasım Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 17°C olacak. Gün boyunca muhtemel sağanaklar görülebilir. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 19.1 km/h şeklinde hesaplandı. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:54'tür.

Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 15°C arasında değişecektir. Pazar günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 15°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı planlarınızı esnek tutmakta önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.