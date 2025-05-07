İstanbul 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 23°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.
8 Mayıs Perşembe günü bulutlar artacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu durum hafif yağış ihtimalini gündeme getirebilir. 9 Mayıs Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak ardından hava bulutlanıyor ve sıcaklık yine 23°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü az güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklığın 19°C olması bekleniyor.
Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.
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