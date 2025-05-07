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İstanbul 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. İstanbul'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

İstanbul 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 23°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

8 Mayıs Perşembe günü bulutlar artacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu durum hafif yağış ihtimalini gündeme getirebilir. 9 Mayıs Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ancak ardından hava bulutlanıyor ve sıcaklık yine 23°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü az güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklığın 19°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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