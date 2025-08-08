İstanbul 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Bu durum hafif bir serinlik sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklığın 31°C civarında olması tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 30°C seviyesinde kalacak. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su tüketimine özen gösterilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki eşyaların sabitlenmesi önemli. Güvenli bölgelerde bulunmak da önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak takip etmelidir.