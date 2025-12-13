HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den 5 ilde 'sarı' alarm! Çok kuvvetli geliyor

Aralık ayının ortalarına doğru yaklaşılırken yurt genelinde yağışlı bir hava hakim. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Muğla kıyıları ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 ilde 'sarı' alarm! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı tahmin ediliyor.

Meteoroloji den 5 ilde sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor 1

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji den 5 ilde sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor 2

BUZLANMA VE DON GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İLDE 'SARI' ALARM!

Meteoroloji den 5 ilde sarı alarm! Çok kuvvetli geliyor 3

MGM, sağanak ve kar yağışı beklenen Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ardahan için sarı kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli
Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur Artvin Giresun Hakkari İstanbul Muğla Rize Trabzon Van Ardahan kar sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.