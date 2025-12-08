İstanbul 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15'tir. Gün batımı saati ise 17:35'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. 11 Aralık Perşembe günü kısa süreli bir sağanak yağış olası. 12 Aralık Cuma günü çok bulutlu bir hava olacak. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 14 Aralık Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Olası kısa süreli yağışlara karşı böylece korunmuş olursunuz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alabilir kumaşlar tercih edilmelidir. Bu sayede İstanbul'daki değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.