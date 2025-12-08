HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Aralık'ta hava durumu alçak bulutlarla kaplanacak. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. Hava sıcaklığı gün boyunca 8°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam ederken kısmen güneşli günler de bekleniyor. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli.

İstanbul 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 8.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15'tir. Gün batımı saati ise 17:35'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. 11 Aralık Perşembe günü kısa süreli bir sağanak yağış olası. 12 Aralık Cuma günü çok bulutlu bir hava olacak. 13 Aralık Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 14 Aralık Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Olası kısa süreli yağışlara karşı böylece korunmuş olursunuz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alabilir kumaşlar tercih edilmelidir. Bu sayede İstanbul'daki değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler hızlandıHavaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler hızlandı
Burdur Şeker Fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiBurdur Şeker Fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.