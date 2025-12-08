HABER

Bir ili açık açık uyardı! 5,5 üzerindeki deprem için tarih verdi

Dün Van bügün Antalya 4 üzerinde depremleri yaşadı. Uzmanlardan peş peşe gelen sarsıntılarla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Doç. Dr. Hamdi Alkan Van'a ayrı bir parantez açarak hem tarih hem de deprem büyüklüğü verdi. Alkan vatandaşlara ayrıca hayati bir uyarı yaparak zemin koşullarına dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hamdi Alkan, Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Alkan bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, “Yaptığımız çalışmalara göre kısa ve orta vadede, özellikle gelecek 10 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde, hatta 5.5'in üzerinde bir depremin oluşma ihtimali oldukça yüksek” dedi.

Bir ili açık açık uyardı! 5,5 üzerindeki deprem için tarih verdi 1

VAN DÜN 4,6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremle ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van Gölü’nün doğusunda, kent merkezinin kuzeydoğusunda yaklaşık 30-35 kilometre mesafede gerçekleşen depremin küçük-orta büyüklükte olduğunu ancak teknik özelliklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Bir ili açık açık uyardı! 5,5 üzerindeki deprem için tarih verdi 2

"DERİN BİR DEPREM"

Depremin farklı sismoloji ajanslarının çözümlerinde derin odaklı olarak değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Alkan, "İlk verilerde sığ görünen deprem, detay çözümlerde derin bir deprem olarak karşımıza çıktı. Depremin hem doğrultu atımlı hem de bindirme mekanizması özellikleri taşıması, bölgede birden fazla tektonik unsurun aynı anda çalıştığını gösteriyor. Van Fay Zonu’nun kuzeyindeki bindirme ile 2015 yılında yapılan bir çalışmada tanımlanan Çolpan Fayı’nın bulunduğu bölgede gerçekleşmiş olması da önemli bir işaret" dedi.

Bir ili açık açık uyardı! 5,5 üzerindeki deprem için tarih verdi 3

ZEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir Van Gölü’nün doğusundaki fay zonlarına dikkat çektiklerini belirten Doç. Dr. Alkan, Erciş, Çaldıran ve Van Fay zonlarının yanı sıra Gevaş bölgesindeki bindirmenin de önemli olduğunu dile getirdi. Deprem büyüklüğünün küçük olmasına rağmen özellikle Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde daha şiddetli hissedilmesinin nedeninin zayıf zemin koşulları olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, "Zemin özellikleri nedeniyle küçük depremler bile büyütülerek hissediliyor. Bu nedenle yapı-zemin uyumu büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bir ili açık açık uyardı! 5,5 üzerindeki deprem için tarih verdi 4

VATANDAŞA HAYATİ UYARI

Vatandaşlara yapı güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Alkan, özellikle 2019 öncesi inşa edilen binaların teknik denetimden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bununla ilgili belediyelere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine veya Jeofizik Mühendisleri Odası’na başvurarak zemin ve yapı ile ilgili teknik inceleme yaptırmanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, "Bu kontroller, olası risklerin tespit edilmesi açısından hayati öneme sahip” diye konuştu.

"10 YIL İÇİN 5,5'DEN BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Bölgedeki tektonik hareketlilik ve mevcut gerilme birikimi dikkate alındığında Van Gölü'nün doğusunda önümüzdeki yıllarda önemli bir sismik aktivitenin yaşanabileceğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, "Yaptığımız çalışmalara göre kısa ve orta vadede, özellikle gelecek 10 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde, hatta 5.5'in üzerinde bir depremin oluşma ihtimali oldukça yüksek. Bölgedeki gerilme birikimi, durgunluk ve aletsel veriler bu beklentiyi destekliyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay zonlarının etkileşimi, Anadolu levhasının hareketi ve İran üzerinden gelen tektonik kuşağın Van çevresini deprem açısından kritik bir bölge haline getiriyor" dedi.

