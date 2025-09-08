İstanbul 08 Eylül Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlarla başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde hava açacak. Sıcaklık 27°C civarına yükselecek. Gündüz hava sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C olacak. Nem oranı %88, rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı saati 19:24 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları güneşli ve ılıman olacak. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 28°C'ye ulaşacak. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 29°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklık 29°C civarında seyredecek. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 27°C'ye düşecek. 13 Eylül Cumartesi günü 26°C, 14 Eylül Pazar günü ise 22°C'ye kadar azalacak. Bu dönemde hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabiliyor. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Hava sıcaklıkları 27°C ile 29°C arasında değişecek. Bu nedenle bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.