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İstanbul 08 Haziran Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 08 Haziran Pazar hava durumu çok bulutlu ve açık olacak.

İstanbul 08 Haziran Pazar hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında bekleniyor. Bu tarihte yağış miktarı 9.3 mm olacak.

9 Haziran Pazartesi günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 17°C civarında kalacak. 10 Haziran Salı günü de hava açık. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 18°C civarında olacak. 11 Haziran Çarşamba günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı yine 18°C olacak. 12 Haziran Perşembe günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında gerçekleşecek. 13 Haziran Cuma günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında seyredecek. 14 Haziran Cumartesi günü hava yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 19°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının değişebileceğini düşünerek, trafik durumunu kontrol etmek ve planları buna göre yapmak faydalı olacaktır. Sıcak ve güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek ve uygun kıyafetler tercih etmek sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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