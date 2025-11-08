HABER

İstanbul 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 8 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bulutlu. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecekken, nem oranı %84 olacak. Rüzgar hızı ise 14.4 km/saat olarak bekleniyor. 9 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor. 10 Kasım'da tekrar bulutlu hava etkili olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlık açısından önem arz ediyor. Yağmurluk ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli.

Devrim Karadağ

İstanbul'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %84 olacak. Rüzgar hızı 14.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati ise 17:53 olarak bekleniyor.

9 Kasım Pazar günü hava koşullarının daha açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 12.7°C ile 17.9°C arasında olacak. Nem oranı %91 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.4 km/saat olarak öngörülüyor.

10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 12.6°C ile 16.9°C arasında değişeceği öngörülüyor. Nem oranı %79 olarak belirlendi. Rüzgar hızı ise 22.2 km/saat tahmin edilmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda bulunacaksanız, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Başınızı korumak için şapka kullanmak iyi bir fikirdir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, daha konforlu ve sağlıklı vakit geçirebilirsiniz.

