İstanbul 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 24°C ile 33°C arasında olacağı, 12 Ağustos Salı günü ise 23°C ile 32°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda fazla vakit geçirmekten kaçınılmalı. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önemlidir. Güvenli bölgelerde bulunmak da dikkate alınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir.