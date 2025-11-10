İstanbul 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gün ilerledikçe bulutlanma artış gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık ve güneşli. Ancak, öğleden sonra bulutlar çoğalacak. Hava sıcaklıkları 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/s civarında seyredecek.

11 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 11 Kasım Salı günü beklenen sağanak yağışlar için uygun giysiler tercih ediniz. Dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar önerilir. 12 ve 13 Kasım günleri daha düşük sıcaklıklar bekleniyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine yağmurluk kullanmak pratik olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Bu şekilde günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.