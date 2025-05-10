İstanbul 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek. Bu koşullar, sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak yağışlarla birlikte hava koşullarının değişken olacağını gösteriyor.

11 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 11°C ile 18°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü, artan bulutlarla sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle 10 Mayıs'taki sağanak yağışları ve 11 Mayıs'taki güneşli hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Bol su tüketerek hidrasyonunuzu sağlamanız da önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.