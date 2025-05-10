HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. İstanbul'da hava durumuna göre yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.

İstanbul 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek. Bu koşullar, sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşacak yağışlarla birlikte hava koşullarının değişken olacağını gösteriyor.

11 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 11°C ile 18°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü, artan bulutlarla sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle 10 Mayıs'taki sağanak yağışları ve 11 Mayıs'taki güneşli hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Bol su tüketerek hidrasyonunuzu sağlamanız da önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılarKırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılar
Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"Gizli tehlike: "Grip sandınız, kalpmiş"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Cezaevinden çıktı! İlk paylaşımı şaşırttı! 'Özgür bir günden merhaba'

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Hindistan-Pakistan gerilimi: Beklenen misilleme başladı

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 23 kent için sarı kodlu alarm!

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.