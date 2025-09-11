HABER

İstanbul 11 Eylül Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Cuma günü hava koşullarının güneşli ve parçalı bulutlu arası olması bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava durumunun yine güneşli ve parçalı bulutlu arası olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Pazar günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artıracak. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve koruyucu giysiler giymek cilt sağlığı için önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruplar, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalıdır. Serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Bu yüzden açıkta bırakılan yiyeceklerin tüketilmemesi ve buzdolabında saklanması önemlidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.

