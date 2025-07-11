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İstanbul 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 24.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:40, gün batımı saati ise 20:35 olarak öngörülüyor.

12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 20.5°C ile 30.5°C arasında olacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 20.6°C ile 31.3°C arasında değişecek. Bu günlerde nem oranı %47 ile %56 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 22.7 km/saat civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle önlem almak önemlidir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanarak başınızı ve gözlerinizi koruyabilirsiniz. Cildinizi korumak için yüksek faktörlü güneş kremi uygulamak önemlidir.

Sıcak havalarda vücudun su kaybı artar. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınarak, suyun yanında elektrolit dengesini sağlayan içecekleri tercih edebilirsiniz.

Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı yorgunluk belirtisi gösterirseniz, hemen gölge bir alana geçin ve dinlenin. Su içiniz. Aşırı sıcakların özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak gerekir.

Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, mümkünse kapalı alanlarda kalmak veya gölgelik alanları tercih etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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