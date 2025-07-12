İstanbul 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 20.5°C, en yüksek sıcaklık ise 28.2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 26.3 km/saat olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü en düşük sıcaklık 21.0°C, en yüksek sıcaklık 30.3°C olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü en düşük sıcaklık 21.8°C, en yüksek sıcaklık 31.3°C olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse gölge alanlarda bulunmak faydalıdır.

Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir.

Bu sıcak günlerde doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde aktivitelerini sınırlamaları önerilir. Uygun koruyucu önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirilmesine yardımcı olacaktır.