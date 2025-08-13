HABER

İstanbul 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava koşulları sıcaklıkların 23°C ile 31°C arasında değişeceği ve rüzgarlı bir gün olacağı şekilde öngörülmektedir.

Cansu Akalp

İstanbul'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava koşulları sıcaklıkların 23°C ile 31°C arasında değişeceği ve rüzgarlı bir gün olacağı şekilde öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde, rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle uçabilecek nesnelere karşı tedbirli olunmalı. Mümkünse açık alanlardan uzak durulmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su içilmelidir.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşulları, alerjik reaksiyonlara yatkın bireyler için sorun oluşturabilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına sadık kalmaları önerilir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Bu sayede olası olumsuz etkilerden korunmak için planlama yapılabilir.

