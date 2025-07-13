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İstanbul 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 32°C arasında değişecek. Nem oranı %49 civarında kalacak. Rüzgar hızı 11.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:44, gün batımı saati ise 20:37 olarak öngörülüyor.

İstanbul 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 23°C ile 32°C arasında olacak. 15 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 21.5°C ile 32°C arasında değişecek. 16 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklıkların 23°C ile 33°C arasında yükselmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak, cilt sağlığını koruyacaktır. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, kapalı alanlarda kalmak veya gölgelerde vakit geçirmek daha sağlıklıdır. Düşük rüzgar hızı nedeniyle, vantilatör veya klima kullanmak rahatlık sağlayabilir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınmak ve vücudu fazla yormamak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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